O famoso Arthur Aguiar e as ‘representantes do povo’ Bárbara e Natália: está formado o novo paredão do ‘BBB 22’.

Noite movimentada na casa mais espionada do Brasil. Com 52,77% dos votos, Larissa e Gustavo tiveram o “sim” do público para fazer parte do programa. Na sequência, a líder Jade novamente colocou Arthur no paredão. Laís, Bárbara e Natália disputaram a Prova Bate e Volta, vencida pela primeira, que ficou fora da berlinda. Quem vai deixar o programa nesta terça?