Artesp estima 3,5 milhões de carros nas rodovias do Estado no Feriado do Réveillon

A ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo prevê que, durante o feriado de ano novo (30/12 a 02/01), mais de 1,89 milhão de veículos circulem pelos três principais sistemas viários concedidos que ligam a capital aos municípios do interior paulista: Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna/Carvalho Pinto e Raposo Tavares-Castello Branco. Na interligação da capital com o Litoral Sul, pelo Sistema SAI (Anchieta/Imigrantes) e na Rodovia dos Tamoios, no Litoral Norte do Estado, devem circular, respectivamente, 310 mil e 130 mil veículos. Já em outro importante trecho concedido, o Rodoanel Mário Covas (trechos oeste, sul e leste), a expectativa de movimento é de 1,16 milhão de veículos.

Movimento entre capital e interior

Entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, devem passar pelo Sistema Castello-Raposo 510 mil veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 575 mil veículos no período. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 809 mil veículos (nos dois sentidos).

Circulação para o litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que liga a capital ao litoral Sul, a concessionária que administra o trecho prevê que o fluxo seja de aproximadamente 310 mil veículos. A Operação Descida, relativa ao movimento de veículos rumo à Baixada Santista no Réveillon, teve início na última terça-feira (28), com fluxo de veículos das 09h até às 19h. A maior movimentação de veículos está prevista para esta quinta-feira (30), das 08h à meia-noite, e para a sexta-feira (31), ao longo de todo o dia. Na volta, a previsão é de trânsito no final de tarde de sábado (01), a partir das 17h, quando será implementada a Operação Subida 2×8.

Quanto à Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral Norte, está previsto que 130 mil veículos sigam em direção ao litoral durante este feriado.

Rodoanel

As concessionárias que administram o Rodoanel Mário Covas (trechos oeste, sul e leste) aguardam a circulação de mais de 1,16 milhão de veículos no Ano Novo.

Rodovias do DER

– SP 055 – LITORAL NORTE (RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI) – Entre os dias 27 de dezembro e 03 de janeiro de 2022, a previsão é de circulação de mais de 338 mil veículos.

– SP 055 – LITORAL SUL (PADRE MANOEL DA NÓBREGA) – Devem circular mais de 627 mil veículos no período.

– SP 098 – (MOGI- BERTIOGA – RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO) -São esperados mais 190 mil veículos entre 27 de dezembro e 03 de janeiro.

– SP 125 – (RODOVIA OSWALDO CRUZ) – A previsão é de trânsito de cerca de 100 mil veículos neste feriado.

– SP 270 – (RODOVIA RAPOSO TAVARES) – Entre os dias 27 de dezembro e 03 de janeiro de 2022, a previsão é de movimento de 557 mil veículos.

Travessias litorâneas

Em função da Operação Verão 2022, que foi iniciada em 22 de dezembro, as oito travessias litorâneas disponibilizarão 31 embarcações, no total, além de realizarem monitoramento operacional e oferecerem equipes de manutenção 24 horas, informações em tempo real nos PMVs e no Aplicativo Travessias.

Melhores horários para viajar

As rodovias estaduais contarão com o uso drones, que permitem às equipes de campo um melhor tempo de resposta e tomadas de decisões, além câmeras de fiscalização, que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia, e 551 sensores de tráfego. Também existirão reforços operacionais e de fiscalização. As rodovias administradas pelo DER e as concedidas, sob fiscalização da ARTESP, contam com recursos operacionais como guinchos, veículos de inspeção e ambulâncias.

Para evitar congestionamentos, a orientação é que os motoristas evitem os horários de maior movimento. Na semana do Réveillon, a movimentação de veículos deve se intensificar na quinta-feira (30), das 16h às 19h, e na sexta-feira (31), das 09h ao meio-dia. No retorno à capital, no domingo (02), a expectativa é de trânsito intenso das 11h até às 22h.

Os condutores podem planejar melhor a viagem utilizando informações de tráfego das rodovias, a partir da consulta dos horários mais adequados para se pegar a estrada e às condições de tráfego, em tempo real disponíveis nos sites das concessionárias. Além disso, mensagens com orientações serão veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs), distribuídos pela malha concedida.