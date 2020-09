Arroz a R$ 40: qual o impacto na retomada dos restaurantes?

Os alimentos pesaram no bolso do consumidor, que registrou uma instabilidade de preços em julho, mas voltaram a ficar mais caros em agosto. O Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA) subiu 2,44% em 12 meses enquanto a inflação dos alimentos subiu 8,83% no período.

Por outro lado, a falta de demanda tem impedido o repasse dos preços aos serviços. Nos últimos dois meses, houve deflação na alimentação fora do domicílio, ou seja, consumida em bares e restaurantes. Houve queda de 0,11% em agosto, após um recuo de 0,29% em julho.