Arrecadação de alimentos na Câmara de Nova Odessa é sábado

Para auxiliar famílias necessitadas, a Câmara de Nova Odessa promove neste sábado, dia 24 de abril, das 8h às 12h, a primeira edição da ação Câmara Solidária. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza que serão repassados para famílias carentes do município.

Quem quiser doar pode passar pela Avenida Carlos Botelho, 852, neste horário. A arrecadação será em sistema drive thru para evitar riscos de contaminação por Covid-19.

O material arrecadado será direcionado para o projeto Casa Mais, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social em Nova Odessa. De acordo com o coordenador do projeto, Roberto Damasceno, atualmente 50 famílias são atendidas com cestas básicas, móveis, além de atendimentos com assistente social, orientação jurídica, reforço escolar, entre outros serviços oferecidos gratuitamente. O projeto está em Nova Odessa há sete anos e conta com a ajuda de empresários e voluntários.

A ação

De acordo com o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), o objetivo da Câmara Solidária é envolver a população e os servidores da Casa em uma ação destinada a ajudar aqueles que estão passando dificuldades, principalmente por conta do impacto que a pandemia causou na economia. “Muita gente está precisando de ajuda nesse momento e, se pudermos ajudar com um pouquinho, tenho certeza que faremos a diferença na vida das pessoas”, explicou.

Podem ser doados alimentos que fazem parte da cesta básica, como arroz, feijão, óleo, café e açúcar. Também serão recolhidos produtos de limpeza e de higiene pessoal (como escova e pasta de dente, sabonete, etc.).

“Pedimos a colaboração da população em mais essa oportunidade de fazer o bem para quem precisa. Prestaremos contas do que foi arrecadado e da destinação que será dada aos produtos. Sempre agimos com transparência e não seria diferente agora, em um ato de solidariedade”, completou o presidente.