Arrastão do crime leva 4 carros em Santa Bárbara

Ladrões de carros fizeram quase que um arrastão e atacaram em quatro regiões de Santa Bárbara d’ Oeste de a terça-feira até a quarta. Na rua Tupis, Inoccop, uma operadora de máquinas, de 61 anos, deixou seu veículo Parati 1998, cor cinza, placas CDJ -1174 de Santa Bárbara d’Oeste estacionado na frente do seu local de trabalho por volta das 12h de ontem e ao retornar constatou que tinha sido furtado.

Na Rua Vitória, Cidade Nova, por volta das 20 de ontem, a vítima foi uma ajudante geral de 25 anos. Ela teve sua motocicleta Honda CG 150 vermelha, 2014, placas FEM-2076 de Santa Bárbara d´Oeste furtada defronte ao imóvel onde deixou estacionada.

Outro furto ocorreu no estacionamento do Pronto Socorro Dr. Edison Mano, na rua Alice Aranha de Oliveira, Centro, por volta das 20h30. A vítima, um homem de 50 anos, deixou sua motocicleta JTA Suzuki, cor preta, placa EHR-7930 Santa Bárbara d’ Oeste estacionada no local por volta das 11h30 e quando retornou às 18h30 não mais a encontrou.

Já na Avenida São Paulo, Jardim São Fernando, foi roubada uma caminhonete VW Amarok 2019, cor branca, placas QAO-6168-Americana na madrugada desta quarta-feira (05). O proprietário, um comerciante de 50 anos, relatou no boletim de ocorrência que por volta das 2h deixou duas pessoas conhecidas na Avenida São Paulo e estava dentro do veículo quando foi abordado por um indivíduo armado de revolver, aparentando ser menor de idade. O ladrão fugiu com o veículo levando um molho de chaves. A vítima teve apoio da Guarda Civil Municipal para ir até o Plantão Policial.

