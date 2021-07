Arnaldo avalia primeiro semestre de mandato

Arnaldo Alves (PSD), eleito para o primeiro mandato com 1.204 votos, fez um balanço do primeiro semestre de mandato a pedido do NM. Ele destacou a parceria com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Nos primeiros meses de mandato meu gabinete focou bastante em aprender sobre a funcionalidade das atividades da Câmara e a tramitação dos projetos, para que tenhamos uma tranquilidade na hora de votarmos as pautas e apresentar ao Poder Executivo aquilo que merece atenção em nosso município.

É preciso ressaltar que a pandemia nos limita em estar nas ruas, absorvendo as demandas, buscando sugestões e ouvindo a população, mas não nos impede de sermos acessíveis ao cidadão por meio das redes sociais e contato telefônico.

Em 06 meses apresentamos cerca de 200 proposituras e mais de 10 projetos na Casa de Leis, mostrando que a população confia em nosso trabalho e assim esperamos que essa relação se mantenha até o final do nosso mandato.

Para finalizar destacamos algumas conquistas até o momento:

Alteração na Lei do Transporte Escolar Municipal, para que enquanto não houver o retorno das aulas presenciais, os condutores tenham maior prazo para pagar as taxas e tributos referentes à atividade, uma vez que estão impedidos de trabalhar e sem renda, cumprindo com o dever de arcar com os impostos em até 60 dias após o retorno das aulas.

Aquisição de 01 (um) veículo ambulância UTI Móvel conquistado pela bancada dos vereadores do PSD de Santa Bárbara através de emenda do deputado Federal Vanderlei Macris.

Entre as nossas sugestões apresentadas à Prefeitura e sinalizadas que serão atendidas estão: reforma e revitalização da Praça Pública e UBS do bairro Cidade Nova; implantação de iluminação em LED em todas as ruas e avenidas da cidade; recapeamento das ruas do bairro Nova Conquista;

ARNALDO ALVES

Vereador de Santa Bárbara D’Oeste.