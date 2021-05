Armbruster vai à Câmara com Thiago e Leoncine para “primeiro contato oficial”

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), e o vice-presidente da Casa, vereador Lucas Leoncine (PSDB), reuniram-se na segunda-feira (17) com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), Wagner Armbruster, com o objetivo de realizar um primeiro contato oficial dos representantes do poder legislativo com o presidente da associação.

Durante a reunião, os parlamentares reforçaram o compromisso de parceria com a entidade visando a retomada econômica do município e falaram sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O presidente da ACIA fez um convite para a visita de todos os vereadores à associação e foi definida a realização de uma nova reunião para o estudo de ações voltadas à aquisição de testes de Covid-19 para o município.

“Considero importante a aproximação da Câmara Municipal de Americana com a ACIA, principalmente no momento delicado em que vivemos em consequência da pandemia causada pela Covid-19. É necessário discutir medidas visando não só a retomada e fortalecimento do comércio, mas também ações de combate à pandemia, como propusemos através da moção de apelo que protocolamos pedindo ajuda das entidades de classe ligadas ao comércio e à indústria de nossa cidade e deputados para a aquisição de testes rápidos para o município”, comentou o presidente Thiago Martins.

Leoncine, que faz parte da diretoria da ACIA, completou enalteceu a importância do trabalho em conjunto. “A proximidade com as entidades representativas da cidade, principalmente a ACIA, proporciona o diálogo para entendermos as necessidades que os empresários possuem no dia-a-dia. Cabe a nós vereadores pensar e elaborar iniciativas que promovam uma economia sólida e sustentável, até mesmo pela situação que estamos passando frente à pandemia. Também por isso foi criado recentemente o comitê de retomada econômica da cidade, do qual a Câmara participa com outros órgãos e entidades comerciais, visando justamente o desenvolvimento econômico da cidade”, concluiu.