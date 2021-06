Armado e perigoso. Rodou pra Gama

Um homem armado foi detido por agentes da Gama- Guarda Municipal de Americana- na tarde deste domingo. Ele acabou liberado depois de ser levado para a delegacia.

O caso tratado como “atitude Suspeita e Apreensão de Objeto” aconteceu por volta das 16:20h no bairro Conserva. A equipe com GMs Daniel e Pollyane estava em Patrulhamento pela rua Bororós quando os dois avistaram um homem saindo de uma área de vegetação e guardando algo em uma mochila.

Na abordagem, a equipe localizou um simulacro de pistola. Indagado, ele informou que havia encontrado o objeto no local onde havia capotado anteriormente o veículo modelo C3, produto de roubo no bairro N. Sra. De Fátima em Americana.

L. T., 31, apresentava as mesmas características do autor do roubo e foi conduzido ao Plantão de Polícia, onde o Simulacro foi apreendido e o suspeito liberado.