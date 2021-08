Moradores reclamam que uma área verde da Praia Azul já está virando um ‘lixão’ de tanto que se joga material inservível e se tem colocado fogo no local. A área de mata fica no bairro Recanto no trecho entre as ruas Luiz Corsi e Bernardino Rubbo.

A reclamação é que o local está com cheiro ruim e o mato está bastante agredido por causa do lixo jogado sem qualquer critério.

Outro ponto de reclamação é que o ecoponto que atende a região fica muito longe do ponto usado como descarte.