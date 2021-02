Arcrebiano Bill deixa BBB 21 com 64%

Na disputa com Juliette Freire e Gilberto Nogueira no paredão desta terça-feira (9), Arcrebiano de Araújo foi eliminado do BBB21 com 64,89% dos votos. Entrar no Big Brother Brasil era um sonho da vida do capixaba, mas o período de pouco mais de duas semanas na casa acabou se tornando um pesadelo para o modelo, a ponto de a própria mãe de Bil, Ana Araújo, fazer campanha pedindo pela saída do filho.

Arcrebiano também havia falado durante uma conversa com Karol Conká na última madrugada que queria se livrar da disputa por R$ 1,5 milhão. Ele contou que preferia retomar a vida que tinha fora da casa, pois era mais feliz longe do BBB21 –o relacionamento frustrado com a cantora prejudicou o jogo dele.