Ar condicionados são instalados na UR de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, acompanharam pessoalmente no domingo (28) a instalação dos cinco aparelhos de ar condicionado de grande porte doados na sexta-feira por um grupo de empresários da cidade. A instalação terminou na segunda-feira, e os aparelhos ficam agora na sala de observação, na sala de emergência, no corredor dos consultórios, no corredor dos quartos e na recepção.

Assim, os equipamentos já estão atendendo aos pacientes e servidores que atuam na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que é a unidade de referência da Rede Municipal de Saúde para sintomáticos da Covid-19. Outros equipamentos de climatização já foram doados ao Município e também devem ser instalados em breve em pontos estratégicos da Rede de Saúde.

O prefeito aproveitou para vistoriar toda a infraestrutura da UR, que está sendo ampliada e vai ganhar mais 16 “leitos Covid”, elevando o total disponível na Rede Municipal de Saúde a 47 – incluindo os 20 atualmente disponíveis na própria Unidade Respiratória e os 11 na nova ala respiratória do Hospital Municipal.

“Estive na Unidade Respiratória na companhia do vereador e presidente da Câmara, o Pelé, durante o final de semana, para verificar a instalação dos aparelhos de ar condicionado doados por um empresário da cidade, o que proporcionará conforto térmico aos médicos, enfermeiros e pacientes. Estamos trabalhando firmemente para salvar vidas”, escreveu o prefeito Leitinho em suas redes sociais.

Hospital

No sábado, a instalação já havia sido vistoriada pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, pelo vereador Professor Antonio e pelo secretário municipal de Governo, Marco Russo. “Os aparelhos doados pelos empresários foram entregues na UR e imediatamente damos início à sua instalação. Os próximos serão instalados no Hospital Municipal. Estamos lutando para minimizar o sofrimento das pessoas e dos servidores da Saúde”, afirmou Russo.

“E não posso esquecer de citar a dedicação e a cobrança, com muita justiça e com muito zelo, do vice-prefeito Mineirinho, que está presente em todas as ações. É isso só nos une e nos fortalece”, completou o secretário.

Na sexta-feira, o prefeito já havia feito um vídeo para agradecer a sensibilidade dos empresários que fizeram a doação – e pediu que seu exemplo seja seguido e mais empresas da cidade se mobilizem para ajudar a equipar a Rede de Saúde para fazer frente ao aumento de casos e internações pelo novo coronavírus.

“Estive na Unidade Respiratória e sabemos que lá, principalmente nessa época do ano, o calor é intenso, passa dos 30 graus. Às vezes fica difícil para a equipe da Saúde trabalhar naquelas condições. É difícil também para os pacientes que estão lá em recuperação ou passando por consulta. Pensando nisso, fiz esse apelo para os empresários nos ajudar, e agora recebemos esses aparelhos tão importantes”, agradeceu o chefe do Executivo na ocasião.

Por fim, ele pediu novas doações aos empresários da cidade – desta vez por aparelhos menores ou portáteis, como climatizadores de chão, que possam ser instalados rapidamente na nova ala respiratória e em outros pontos do Hospital e Maternidade Municipal.