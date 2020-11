Ar condicionado com projeto UV esteriliza ambiente

Na contramão das informações que alertam que é arriscado usar o ar-condicionado em época de pandemia por conta do risco da falta de circulação e renovação do ar, o que aumentaria assim as chances de contaminação por patógenos, como a Sars- -Cov-2, a Meister Safe, empresa que entrega soluções customizadas e individuais de esterilização de ambientes por meio de raios UV-C, criou um mecanismo que, acoplado ao aparelho split, trata o ar que entra nos equipamentos, devolvendo-o isento de micro-organismos. Em testes microbiológicos, houve uma diminuição de até 99,9% de bactérias, leveduras e fungos já na primeira coleta, após 15 minutos.

A instalação de uma unidade tratadora do ar que utiliza radiação UV-C dentro do ar condicionado foi uma solução encontrada para garantir a esterilização do ambiente e disponibilizar, ao mesmo tempo, uma tecnologia eficaz por um valor mais acessível, sobretudo no sentido das empresas não precisarem adquirir um novo equipamento. No projeto, a radiação incidirá apenas no ar que estiver dentro dos aparelhos, garantindo, assim, uma esterilização segura para o público, inclusive em locais totalmente fechados.

“Projetamos uma solução que não interfere no bem-estar das pessoas, mesmo com aplicação de raios UV-C. A ideia era criar uma maneira inovadora de esterilizar o ar e ainda permitir a utilização do ar-condicionado split que já estava em uso. Esse tipo de equipamento é altamente demandado no Brasil e exemplos de dias quentes não faltam, vide os índices recordes de temperaturas elevadas que foram registrados nas últimas semanas. É uma tecnologia segura, eficiente, acessível e que pode ser adaptada ao que se já tem”, explica Paula Machado, Sócia Fundadora e Diretora Administrativa da Meister Safe.

A tecnologia de esterilização UV-C é uma forma de esterilização do ar e superfícies, mundialmente aceita quando devidamente utilizada e aplicada por empresas com respaldo técnico. Aqui no Brasil, a Anvisa, órgão regulador, deu aval para a empresa após entender que as exigências internacionais de utilização estão em acordo com protocolos. O sistema de esterilização do ar desenvolvido pela Meister Safe estará disponível nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe e Rio Grande do Sul e será instalado por uma equipe responsável, com frete e tempo de entrega calculados a partir do endereço de entrega. A manutenção preventiva deverá ser feita anualmente, em assistência técnica autorizada pela empresa.

SOBRE A MEISTER SAFE

Idealizada por duas amigas que, carentes de uma solução verdadeiramente eficaz para os consultórios odontológicos, sobretudo no período pandêmico, criaram uma solução customizada e individual de esterilização de ambientes por meio de UV-C. Aliada ao uso de tecnologia de automação, a startup possibilita a construção de ambientes seguros por meio de uma avaliação em que se leva em conta a metragem , temperatura e umidade, desenvolvendo, assim, um sistema com base logarítmica para a aplicação de raios ultravioletas germicidas, incluindo zonas de sombra (atrás e embaixo de móveis e objetos).