Aproveitou o feriado e foi fazer a limpa na loja

Um homem, que era foragido da Justiça, foi preso depois de tentativa de furto à uma loja de carros em Santa Bárbara d’Oeste este domingo, véspera de feriado. E.B.S. atacou a Empresa Leme Motors por volta das 19h deste domingo e foi detido depois de roubar 50 quilos de fios de cobre.

Foi irradiado via Copom possível furto na empresa Leme Motors. O o proprietário estaria vendo um homem no interior da loja. A equipe foi até o local e conseguiu deter o rapaz, que estava com uma mochila e duas sacolas contendo aproximadamente cinquenta quilos de fios de cobre retirados da loja.

Os objetos e S. foram conduzidos ao Plantão Policial, onde após pesquisa de seus dados pessoais, constou um mandado de prisão pelo artigo 155 do Código Penal/roubo, com pena de 03 anos, 06 meses e 05 dias a cumprir no regime fechado, permanecendo preso.