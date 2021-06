Aprovado projeto que viabiliza luz para bairro em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa aprovou nesta segunda-feira (7) o projeto de lei de autoria do Executivo que permite a doação dos ativos elétricos e redes de energia à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). De acordo com as informações repassadas pela prefeitura aos parlamentares, a medida é necessária para que a companhia tome as providências adequadas ao fornecimento de energia elétrica ao bairro Bosque dos Cedros, na região central da cidade.

De acordo com a justificativa do projeto, a transferência atende a uma exigência da Resolução Normativa 229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica. No debate do projeto, o vereador Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio, agradeceu aos vereadores que permitiram a apreciação do projeto em regime de urgência.

“Obrigada a todos os vereadores, que fizeram, cada um a seu modo um esforço, para que hoje o prefeito pudesse mandar esse projeto para a Câmara”, disse o parlamentar.

O vereador Wagner Morais destacou que a situação dos proprietários de imóveis do bairro Bosque dos Cedros se aguardam a regularização do bairro há mais de 40 anos. “Na gestão do ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza foram tomadas as medidas necessárias para regularização do bairro, que está em uma região nobre da nossa cidade e agora esses proprietários finalmente podem construir suas casas”, explicou.

Luta

“Fizemos muitas reuniões e audiências na Câmara e na prefeitura e, com a união do Executivo e do Legislativo, podemos dizer que estamos chegando à reta final e quem será beneficiado são todos aqueles que têm seus imóveis naquele bairro”, completou o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin.

“Todos nós entendemos a importância desse projeto e desse momento. Foi uma luta de muitos e muitos anos. Conheço pessoas que compraram terrenos neste bairro há muitos anos e sempre tiveram o desejo de construir sua casa. Já passou tempo demais. Vamos pôr um fim nesse assunto”, afirmou o vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia.

O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, que afirmou ser um dos proprietários de imóveis no local, destacou que a batalha pela regularização dos terrenos já dura 41 anos e que já existem moradores no bairro, mesmo sem energia elétrica.

“Além da energia elétrica, agora o pessoal quer construir e eu quero chamar a atenção do prefeito para a necessidade do TVO (Termo de Verificação de Obra), para que ele possa liberar o mais rápido possível. Eu sou um dos que vai ser beneficiado, eu tenho terreno lá, e foi uma luta desde 1980. Quem vai ser beneficiado com essa aprovação é toda a sociedade de Nova Odessa”, disse Natal.

Paulo Bichof disse que foi procurado por proprietários que estão com a casa pronta, mas continuavam sem energia. “É uma atitude nobre em benefício daqueles que anseiam pela casa própria”, afirmou.

Oseias Domingos Jorge também falou sobre a ansiedade dos proprietários, citando alguns nominalmente, para falar sobre a importância do projeto. “É esse presente que estamos debatendo hoje na Câmara”, afirmou.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, lembrou que o ex-presidente da Casa, o ex-vereador Vagner Barilon, também trabalhou para que a situação do bairro fosse regularizada. “Quarenta anos é uma história muito longa. É uma justiça o que está se fazendo agora. As pessoas que têm seus terrenos poderão vender, construir, tudo com documento certinho”, finalizou.