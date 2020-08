Projeto aprovado permite apenas passageiros sentados nos ônibus em Americana

O projeto de lei de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) que limita o número de passageiros nos ônibus municipais em Americana durante estado de calamidade, foi aprovado em primeira discussão, por unanimidade, nesta quinta-feira na Câmara Municipal.

O projeto estabelece que os ônibus transitem apenas com passageiros sentados para evitar aglomeração, mas não indica como a empresa poderia se adaptar à obrigatoriedade da proposta para atender, de forma completa, todos os usuários do transporte público. De acordo com a proposta, os motoristas estarão autorizados a não parar nos pontos de embarque quando os veículos tiverem atingido a lotação (de pessoas sentadas).

O líder de governo, vereador Alfredo Ondas (MDB), apesar de ter votado favoravelmente à proposta, levantou a questão de que – se aprovada em segunda discussão e posteriormente sancionada pelo prefeito Omar Najar (MDB) – a proposta poderia resultar em um reajuste da tarifa.

Ondas ainda pontuou que, apesar de não ter os passageiros em pé, o fato de um passageiro estar sentado do lado do outro já existe o perigo de transmissão.

Em seu discurso, Gualter falou em proteger a vida humana. “Nós temos que saber que a vida humana tem que sobrepor os recursos financeiros, as viabilidades financeiras no mundo. Isso é um pouco de humanidade, isso é um pouco de Deus no coração”, disse o parlamentar.