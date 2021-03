Aprovada Semana de Incentivo à Doação de Leite Materno em Sumaré

Na sessão da Câmara de Sumaré realizada na terça-feira (9), os vereadores aprovaram, com 19 votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 73/2021, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Leite Materno. A propositura do vereador Ney do Gás (Cidadania) estabelece a comemoração anual, na semana do Dia Nacional de Doação de Leite Humano (19 de maio), estabelecido pela Lei Federal nº 13.227/2015.

Segundo o PL, os objetivos da semana são o incentivo à doação de leite humano e a expansão da coleta de leite nos hospitais maternidades e centros obstétricos. Para a conscientização da comunidade poderão ser firmadas parcerias com instituições culturais e educacionais, públicas e privadas, com o intuito de promover campanhas educativas, palestras, seminários, e outras atividades pedagógicas.

A proposta determina como ações da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Leite Materno o estímulo à doação de leite humano, o incentivo à criação de bancos de leite, a divulgação de bancos e pontos de coleta na região, a promoção de debates sobre a importância do aleitamento materno, e o esclarecimento de dúvidas frequentes a respeito do assunto.

Para Ney do Gás, “a intenção do projeto é salientar e incentivar junto à população a importância da doação de leite materno, desconstruindo mitos e quebrando tabus, a fim de elevar o número de nutrizes interessadas em doar leite aos bebês necessitados de nossa cidade”. A proposta autoriza a realização de programas de conscientização na cidade pela Prefeitura.