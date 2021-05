Aprovada Frente Parlamentar na Câmara de Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa aprovou, na sessão desta segunda-feira (17), a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. O projeto de resolução é de autoria da Mesa Diretora e atende uma solicitação feita pelo vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal (Avante).

De acordo com o projeto, uma frente parlamentar pode ser entendida como uma associação de parlamentares, de caráter suprapartidário, com o objetivo de, em conjunto com a sociedade civil e órgãos públicos, promover discussões, proposições e o aprimoramento de políticas públicas de uma determinada causa. Neste caso, o objetivo é a melhoria da qualidade de vida e de equidade em relação à pessoa com deficiência.

Resumidamente, a proposta visa abrir a Câmara Municipal de Nova Odessa para o debate, para uma efetiva união de forças a fim de elaborar políticas, que de forma efetiva, façam uma verdadeira inclusão dos mais vulneráveis, de forma ampla, racional e justa.

“Com essa ação poderemos buscar melhorias na qualidade de vida das pessoas, conseguir recursos estaduais e federais, e garantir a inclusão dessas pessoas com deficiência. Também poderemos elaborar políticas públicas de forma efetiva, com a participação da sociedade”, destacou Natal.

O vereador Paulo Bichof (Podemos), ao discursar em favor da criação da frente, se emocionou e lembrou que seu pai, Leonildo Felipe Bichof, tinha uma deficiência física e muitas vezes foi vítima de preconceito. A participação na frente parlamentar é aberta a todos os vereadores, que deverão assinar um termo de adesão para fazer parte como membros titulares. O primeiro a fazer a adesão presidirá a frente.