Aprenda receita de cheesecake fit

A Nutricionista Renata Branco ensina a receita de um Chesscake delicioso e feito com ingredientes super saudáveis! Aprenda: Massa

300g de amendoas

100g de amendoim

Manteiga 1 col sopa

Triturar as amendoa e com a mao amasse as amendoa trituradas com a manteiga e forre a forma.

Creme

2 potes de creme de ricota

2 potes de yorgus

1 col sopa de essencia de baunilha

1 sachê de gelatina incolar

3 col sopa de coco ralado sem acúcar

Liquidificar os ingredientes e coloque por cima da massa de amendoa e leve a geladeira.

Calda

Liquidificar uma parte das frutas vermelhas, espremer um limao e levar ao fogo com a outra parte das frutas inteiras. Deixar por uns minutos, desligar o fogo e acrescentar 1 sachê de gelatina incolor e misturar. Espere esfriar e coloque por cima da torta.

Podendo colocar nectar de coco por cima da torta