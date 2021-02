Aprenda a fazer camarão cremoso pro Valentine’s Day

fevereiro de 2021 – 14 de fevereiro é conhecido como o dia mais romântico do ano no mundo todo. A data marca o Dia de São Valentim, um bispo da Idade Média que, diz a história, morreu por acreditar no amor verdadeiro. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio, com fama de casamenteiro.

Para deixar essa data ainda mais especial, a equipe do Programa Viver Bem da Sodexo Benefícios e Incentivos ensina a preparar uma receita de camarão cremoso, que assim como outros frutos do mar, tem fama de afrodisíaco. Confira abaixo:

Camarão cremoso

Ingredientes

Para preparar o camarão cremoso, você vai precisar de:

400g de camarão limpo

2 col. sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho

4 col. sopa de requeijão

100g de queijo muçarela

1 caixa de creme de leite

Sal, pimenta e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite.

Em seguida, acrescente os camarões limpos, o requeijão, a muçarela, o creme de leite, o sal e a pimenta.

Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos.

Finalize com a salsinha.

Incorpore na massa de sua preferência e bom apetite!

