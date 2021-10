Conheça app de namoro gay que está bombando

Lançado em 2012 na China com a missão de acolher membros da comunidade LGBTQIA+, o Blued, aplicativo de relacionamento de geolocalização para homens gays, ganhou uma versão globalizada em 2015. Disponível no Google Play Store e na Apple Store, o app atualmente conta com mais de 60 milhões de usuários de 107 cidadanias e está disponível em 13 idiomas, tendo a América Latina como uma de suas principais bases.

Desde que chegou ao Brasil, em 2020, a companhia reforça seu compromisso de acolher e promover ações de educação e cidadania com membros da comunidade LGBTQIA+. O Blued vem atuando no direito das pessoas buscarem liberdade, mas ao mesmo tempo se sentirem seguras por conta de sua orientação sexual.

O Blued tem como premissa levar entretenimento aos usuários, alinhado ao bem-estar, saúde e segurança, além de todo o acolhimento e segurança que um aplicativo de relacionamento deve oferecer.

Além de realizar trabalhos com destaque para entidades como a Casa1 e Casinha, conhecidas por abrigar vítimas de homofobia com casos de violência física e psicológica, o Blued garante um ambiente seguro com pessoas reais, além de contar com ferramentas de verificação de fotos e identidade para evitar perfis fake.

Em setembro, o Blued se posicionou para alertar sobre os altos índices de suicídio entre membros da comunidade LGBTQIA+ e reforçou seu compromisso por uma cultura de paz no Dia Internacional da Não-Violência, instituído pela ONU em 02 de outubro. Em suas redes sociais, o Blued alerta para cuidados com a saúde e a segurança de seus usuários com linguagem moderna, bem-humorada e que respeita a diversidade.