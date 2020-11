Apostas polêmicas do PDT naufragam nas urnas

Os candidatos Amanda Azeredo e ‘Bodão’, principais apostas polêmicas do PDT para a eleição de vereador este ano, naufragaram nas urnas este domingo. Amanda, que tinha um grupo no facebook com mais de 15 mil pessoas e foi acusada de ser autora dos ataques a Chico Sardelli/PV na semana passada, chegou a apenas 301 votos.

CHICOTE NÃO ESTRALOU– Apontado como algo parecido com Tiririca e famoso no whatsapp, Bodão rodou o ano todo com a fala de que ‘o chicote vai estralar’, mas acabou sendo um traque e ele obteve apenas 38 votos, ficando na rabeira do partido.