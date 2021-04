Aposentado de 74 anos vence a Covid e agradece equipe em Nova Odessa

A recém-criada ala respiratória do Hospital e Maternidade de Nova Odessa registrou na última quinta-feira (22/04) mais três altas hospitalares de pacientes com síndrome aguda respiratória, causada geralmente pela infecção por Covid-19. Entre os pacientes que tiveram alta no dia, estava o aposentado José Ronaldo Correia Barbosa, de 74 anos, morador do Jardim Santa Rosa. Ele permaneceu internado por cerca de 10 dias e foi mais um dos pacientes que venceram a Covid-19 no município.

Em sua “despedida” do Hospital, emocionado, agradeceu a equipe de profissionais que atuam na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, onde foi atendido inicialmente, e do próprio Hospital, onde venceu a doença. E, em troca, foi aplaudido pela equipe da ala respiratória por sua garra e simpatia mesmo num momento tão difícil da vida.

“Quero agradecer do fundo do coração o carinho e respeito que recebi dos profissionais da (Rede Municipal de) Saúde nesses últimos 10 dias. Eu havia dado entrada na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, fui muito bem tratado e por conta da minha enfermidade, fui transferido para a ‘ala covid’ criada pelo prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), por quem tenho muito carinho e respeito”, destacou o aposentado.

Por volta das 14h30, com a ajuda de enfermeiros e do médico Felipe Aquino, o aposentado deixou a ala respiratória com auxílio de uma cadeira de rodas – mas só por preocupação. O momento, aguardado pela família, também foi acompanhado pelo prefeito Leitinho, que fez questão de ajudar a levar o apostando até o carro da família.

“O seo Ronaldo é uma pessoa conhecida da gente e fiquei muito feliz de ver ele forte, deixando o hospital com saúde. Desde janeiro nossa equipe vem trabalhando com o intuito de salvar vidas e, acompanhar essa alta me enche de esperança e vejo que ao criar a ‘ala covid’, com a compra de equipamentos, como o respirador, me dá a certeza fizemos a coisa certa. Estamos salvando vidas”, comentou o prefeito.

Entre os familiares que aguardavam a saída do aposentado, estava a filha Rafaela Barbosa. Ela contou que, em sua casa, a mãe também havia contraído a Covid-19, mas teve apenas sintomas leves, fazendo o tratamento todo sem precisar de internação. Já seu pai, que também contraiu novo coronavírus, teve complicações e a necessidade de internação. “Ver ele voltando para casa me dá um alívio muito grande. Foi um susto muito grande e, graças a Deus, ele está bem”, disse Rafaela.

Antes de entrar no carro, ao lado do prefeito, o aposentado destacou a importância dos cuidados sanitários básicos para que as pessoas possam enfrentar a pandemia. “A Covid-19 é uma doença muito séria e, graças a Deus eu me recuperei. Por isso, é fundamental que as pessoas usem máscara, que façam a higienização constante das mãos e evitem a aglomeração. Temos que valorizar a vida e, mais uma vez, agradeço a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, faxineiros, enfim, todos os funcionários do Hospital e da UR. Todos eles foram maravilhosos e merecem o nosso respeito”, finalizou Barbosa.

Em Nova Odessa, até quinta-feira, 3.530 pessoas haviam contraído a Covid-19, das quais 3.089 já eram consideradas curadas. No entanto, 135 moradores da cidade faleceram em decorrência da doença. O prefeito votou a expressar suas condolências com todas as famílias que perderam um ente querido durante a pandemia, e a reforçar o apelo para que as medias sanitárias e de distanciamento sejam mantidas por todos os novaodessenses.