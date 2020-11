Após três dias, Nova Odessa volta registrar casos de coronavírus

Depois de três dias sem registrar casos de coronavírus, Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (23) quatro testes positivos. Os novos infectados são uma mulher de 20 anos, moradora do Jardim Bela Vista; homem de 23 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 24 ano, do Jardim Alvorada; e uma mulher de 34 anos, residente no Parque Klavin. O município totaliza 1.152 contaminados, incluindo 50 mortes e 889 curados.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 2.928 notificações, 179 pacientes em isolamento domiciliar, 25 internados, entre casos positivos e suspeitos (um deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 1.547 resultados negativos, 225 em investigação, incluindo quatro mortes, e sete com quadro gripal em monitoramento.