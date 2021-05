A guarda municipal de Americana – Grupo de Proteção Ambiental -, e o biólogo do Parque Ecológico, realizaram, nesta sexta-feira, a soltura de um Carcará. O animal foi resgatado ferido no dia 30 de março e estava em recuperação desde então.

Quando resgatado, o animal estava com ferimento na parte inferior do corpo, inclusive exalando mau cheiro, e foi tratado por veterinários do Parque.

Veja o momento da soltura: