Após sair da cadeia, tentou roubar comércio, falhou e rodou pra PM

Um homem de 29 anos foi preso após tentar roubar um comércio na Rua Dr. Antônio Lobo, em Americana, na manhã desta terça-feira, por volta das 11:50.

Durante patrulhamento da Polícia Militar, equipe recebeu chamado de que um roubo estaria em andamento pela rua citada em uma loja de roupas e que o suspeito estaria armado com um canivete e teria fugido sentido linha férrea.

De posse das características do indivíduo, equipe iniciou buscas nas proximidades e, na Avenida Bandeirantes, se deparou com um homem com as mesmas características passadas que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir, mas acabou detido.

Durante busca pessoal, foi localizado em sua cintura um canivete e um alvará de soltura com data de 14/10/2021 – quinta-feira passada -. Questionado pela equipe, o homem confessou ter tentado roubar o estabelecimento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso pelo crime de roubo tentado.