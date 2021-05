Após internação e campanha, motorista deixa hospital

Valdir Aparecido Strapasson deixou o hospital esta semana depois de 36 dias internado. No começo do processo de internação, sua família iniciou uma campanha para ajudar a pagar os custos da UTI onde ele está internado lutando contra o Covid. O relato de amigos e da filha Monize é de que não foi conseguido um leito pelo SUS e o único que conseguiram foi no particular.

O caso foi contado aqui no NM em abril. Strapasson estava trabalhando na firma que leva oxigênio para hospitais da região e a VAKINHA online arrecadou quase R$ 17 mil do valor que era previsto para a conta, que deve ficar perto dos R$ 18 mil. A família agradece o empenho e a ajuda dos 245 apoiadores do projeto.