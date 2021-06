Após falhas, DAE retoma captação da nova unidade

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana retomou, por volta das 16h20, a operação do sistema inteligente de operação da captação de água do Rio Piracicaba, que apresentou uma falha no início desta madrugada, provocando a redução da captação.

Nessa manhã a unidade nova foi desligada e a unidade antiga entrou em operação. Com o retorno do funcionamento, o novo sistema voltou a operar. A falha está sendo investigada para que seja detectado o motivo.

O DAE reforça que o novo sistema de captação ainda está em fase de teste, sendo os responsáveis pela manutenção desse sistema a empresa ABB.