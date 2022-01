Após denúncia via whats, Gama ‘frustra’ possível ação do “tribunal do crime”

Controle da guarda Municipal de Americana recebeu informações via WhatsApp da corporação, dizendo que havia um indivíduo sendo mantido em cárcere no interior de um veículo na última rua do condomínio Vida Nova ll, no bairro Bosque dos Ipês.

A informação era de que o rapaz estaria aguardando para ser julgado no “Tribunal do Crime”, que estaria ocorrendo em um dos blocos do condomínio. De posse das informações e com as viaturas de apoio, as equipes se deslocaram até o local e localizaram o veículo exatamente no local indicado na denúncia.

No veículos, duas pessoas foram abordadas, um rapaz de 18 anos, que estava na condução e um de 32, que estava no banco traseiro. As partes foram abordadas e indagadas separadamente.

O condutor do veículo afirmou que estaria ali apenas de segurança no veículo. Já o passageiro disse que o condutor, junto com outro comparsa, o pegaram próximo ao supermercado São Vicente e o jogaram dentro do veículo, fazendo ameaças a todo momento, lembrou, também, que um dos indivíduos estaria em posse de uma arma de fogo.

Diante dos fatos, as partes e o veículo foram conduzidos ao Plantão Policial, sendo relatado os fatos ao delegado, que ratificou voz de prisão em flagrante em desfavor do condutor de 18 anos, enquadrando o mesmo no SEQUESTRO / ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Foram apreendidos um aparelho de celular marca Samsung e o veículo, de propriedade do autor. Vítima foi ouvida pela autoridade e liberado em seguida.