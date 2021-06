A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que haviam maquininhas caça-níquel ligadas em um bar pela Rua XV de Novembro, no Centro, em Santa Bárbara D’Oeste. A ocorrência aconteceu por volta das 19h, nesta segunda-feira.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com três maquininhas em funcionamento, porém, sem nenhum apostador presente. Diante dos fatos, foi acionada uma

equipe da Policia Civil, bem como da pericia, as quais deram prosseguimento na ocorrência.