Após denúncia, Gama encontra moto furtada na Praia Azul

Após denúncia na noite deste domingo, por volta das 20:20h, que informava que na Rua Maranhão, na Praia Azul, havia uma motocicleta estacionada de forma suspeita, equipe da Guarda Municipal de Americana foi até o local para averiguação.

No local, os agentes se depararam com o veículo e, ao realizarem pesquisa de emplacamento, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada dias antes.

Sendo assim, a motocicleta foi apresentada no plantão na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o proprietário, morador do bairro Jardim Santana, foi localizado. A autoridade fez a restituição do veículo.