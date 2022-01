Após covid19, Dr. Otto passa por cateterismo

O vereador de Americana Dr. Otto (Cidadania) passou por um cateterismo esta semana e segue internado. De acordo com a assessoria do parlamentar, Otto estava em isolamento total infectado pelo Coronavírus na última semana, quando passou mal e foi levado ao hospital.

No hospital, Otto sofreu um princípio de infarto no miocárdio, sendo necessária uma cirurgia de cateterismo no último sábado. As informações são da assessoria do vereador.

Otto, que é médico ginecologista, segue internado e estável aguardando os resultados dos exames realizados após a cirurgia para então ter uma previsão de alta.

A assessoria afirmou que para esta quinta-feira, primeira sessão de 2022, foi solicitado o suplente do partido.