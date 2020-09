Após covid, Rafa Macris volta ‘pra galera’ e vai no Zanaga

O atual vereador e pré-candidato a prefeito de Americana, Rafael Macris (PSDB), voltou a fazer visitas à população após se recuperar do coronavírus. Rafa e sua família foram infectados e todos já estão curados.

Como pré-candidato, Rafa vem apostando forte em visitas e reuniões presenciais em diferentes bairros da cidade. Neste domingo, o jovem tucano esteve na feira do Zanaga e em algumas residências e posou para fotos com grupos de pessoas ao lado do também vereador Thiago Brochi (PSDB).

“De volta às ruas! Aproveitei o domingão para ir à feira do Zanaga e fazer o que mais gosto: conversar com as pessoas de perto. Muito legal voltar a sentir esse carinho e energia. E você, como foi seu domingo?”