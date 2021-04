Após ‘confusões’, Americana decide padronizar vacinação

A Secretaria de Saúde de Americana decidiu padronizar o esquema de vacinação contra a Covid-19, visando melhorar o fluxo da demanda e evitar transtornos aos moradores. A medida também foi necessária devido à iminência da campanha de vacinação contra a Influenza, que ocorrerá de forma concomitante à da Covid, assim como as medidas restritivas impostas pela pandemia do coronavírus.

A partir desta sexta-feira (9), o drive-thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos irá disponibilizar apenas a segunda dose, enquanto que o da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal, irá ofertar somente a primeira dose, . O horário de funcionamento de ambos os pontos de drive-thru continua sendo das 8h30 às 16h, exceto aos sábados que será das 8h às 17h, quando estiver em funcionamento. No momento, o drive-thru do portal está temporariamente suspenso, aguardando a chegada de novo lote de vacinas para ser reaberto. Já na Avenida de Cillo, conforme já divulgado, o drive thru irá funcionar nesta sexta-feira.

Vale destacar que a oferta da vacina nesses locais será mediante o recebimento dos quantitativos equivalentes aos grupos prioritários, tanto para primeira quanto para segunda dose. Nesse caso, com a diminuição do volume de vacinados em determinada faixa etária, a tendência é que os postos de drive-thru sejam ocasionalmente suspensos, evitando ociosidade das equipes e proporcionando a otimização dos recursos na rede básica durante a campanha.

O agendamento também teve alteração, já que agora ele será aberto de segunda à sexta-feira, sempre a partir das 16h, enquanto houver disponibilidade de doses. Nesse caso, os moradores correspondentes às faixas etárias contempladas no período poderão fazer o agendamento, tanto para primeira quanto para segunda dose.

O agendamento é feito no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br) cuja aplicação para a primeira dose será direcionada às UBSs dos bairros Vila Gallo, Jardim São Paulo, Parque da Liberdade, Mário Covas, São Domingos, São Vito, Cariobinha, Jardim Brasil e Praia Azul. Já a segunda dose será aplicada nas unidades dos bairros Vila Mathiensen, Jardim Alvorada, Parque Gramado, Parque das Nações, Jardim Boer, Jaguari, Antônio Zanaga e São José (região da Praia Azul).

“A campanha de vacinação contra a Covid-19 é muito dinâmica, porque depende dos quantitativos de doses que recebemos da Secretaria Estadual da Saúde. Essa padronização vai possibilitar melhor organização interna e também melhorar a disposição dos locais para a população, evitando transtornos”, esclareceu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O secretário também explicou que a campanha contra Influenza também é outro fator que pesa nessa nova configuração, além da própria transmissão da Covid-19. “Já estamos prestes a iniciar a campanha contra Influenza, que será de forma paralela à da Covid; então é fundamental esse esquema padronizado, pois isso facilita a própria organização das campanhas e ajuda a evitar aglomerações”, completou.