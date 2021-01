Após chuvas, Nova Odessa intensifica operação de limpeza

Em função das fortes e constantes chuvas que atingiram o município ao longo da última semana, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Limpeza Urbana, intensificou as operações de limpeza das vias e áreas afetadas por enxurradas e alagamentos pontuais em algumas regiões da cidade. Nas últimas 72 horas, a Defesa Civil de Nova Odessa registrou 126 mm (milímetros) de chuva, colocando o órgão em estado de atenção.

De acordo com o diretor municipal de Limpeza Urbana, Luan Vitorelo, os bairros Jardim Fadel e Vila Azenha receberam na sexta-feira (15/01) ações para retirada de areia que se acumulou sobre o asfalto durante as fortes chuvas, fruto da enxurrada e do acúmulo de água em alguns pontos.

Para realizar o serviço, foi destacada uma retroescavadeira, para retirar o excesso de areia, e um caminhão pipa para, que a via fosse lavada. “Um dos pontos onde realizamos os trabalhos de força tarefa de limpeza foi a Rua Bento Toledo Rodovalo. Estamos seguindo as determinações do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder, do PSD) para que esses locais voltem o mais rapidamente à sua normalidade”, explicou Vitorelo.

Também na sexta-feira, equipes da Prefeitura de Nova Odessa retiraram areia e terra carreadas pelas enxurradas que se acumularam em um ponto da Avenida João Pessoa, nas proximidades do Fórum, no Jardim Europa.

RODOLFO KIVITZ

A equipe do Setor de Limpeza Urbana também esteve na Avenida Rodolfo Kivitz. Por conta das chuvas e do vento, vários pinheiros plantados no canteiro central, acabaram tombando, o que coloca em risco a segurança de motoristas. Para evitar problemas, a equipe instalou escoras nos pinheiros que apresentavam instabilidade.

Já no Jardim Santa Rosa, a equipe municipal de limpeza realizou roçagem nas imediações da Rua Azil Martins. “Garantir a segurança aos motoristas é fundamental e, por conta do tombamento de alguns pinheiros no canteiro central da Avenida Rodolfo Kivitz, implantamos escoras até que a árvore recupere as forças e consiga se manter naturalmente”, confirmou o diretor.