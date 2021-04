Após chuva, árvore cai sobre veículo no Jardim São Paulo

Uma árvore caiu sobre um veículo no início da noite desta segunda-feira no Jardim São Paulo, em Americana.

O Corpo de Bombeiros recebeu uma solicitação através do 193 para atender a ocorrência. Ao chegar no local, a equipe se deparou com uma árvore grande, de aproximadamente 10 metros, sobre o veículo, que estava estacionado. Ninguém se feriu.

A CPFL foi acionada para a remoção da árvore, liberando o veículo, que apresentou avarias leves.

O corpo de bombeiros não identificou o real motivo da queda, mas acredita-se que seja por conta da chuva uma vez que a árvore apresentava sinais de doença.