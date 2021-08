Após aderir ao home office na pandemia agência projeta alta de 73%

Durante a pandemia, empresas pouco dispostas a se adaptar sofreram com a mudança repentina da economia. Atenta às mudanças de cenário ao longo de 2020, a iNexxus, agência com foco em Marketing de Performance, colocou em ação um plano de expansão por meio de franquias licenciadas. Graças à iniciativa, a agência registrou um aumento de mais de R$2,2 milhões no faturamento mesmo com a crise do ano passado. Em 2021, com a consolidação do sistema, a empresa nascida em São José do Rio Preto (SP) espera obter uma receita de mais de R$11,6 milhões.

Fundada em abril de 2013 pelo empreendedor Rener Baptista, a iNexxus passou por diversas mudanças desde seu nascimento. Atualmente, a empresa possui 72 funcionários diretos, responsáveis pelo atendimento de mais de XX clientes, como a Netshoes, time de E-sport de exposição nacional, além de contar com 40 profissionais licenciados.

O sistema de licenciados e a pandemia

Em 2020, todas as empresas foram pegas de surpresa com a chegada da pandemia no Brasil e tiveram de se adaptar às pressas ao novo contexto. Assim como o home office e o ensino à distância (EAD) ganharam espaço, a migração do mercado para as mídias digitais se tornou obrigatória, principalmente quando o assunto é “marketing”. Percebendo este movimento, a iNexxus antecipou a inauguração do seu sistema de licenciamento, que seria colocado em prática apenas em 2021.

“Durante a pandemia, muitas empresas de pequeno e médio porte têm nos procurado. Devido a nossa atual estrutura, os custos para o atendimento a estas empresas não condizem com o valor disponível a ser investido”, explica Baptista. Portanto, para conseguir atender à demanda destes novos clientes, o modelo de licenciamento home office mostrou-se ideal, pois reduz custos ao capacitar pessoas para atuarem no mercado digital como uma agência full service.

Atualmente, a empresa conta com um total de 40 licenciados. “São empresas que entenderam que não se tem sucesso fora do Marketing Digital. Temos desde pessoas dispostas a mudar de vida, realizando transições de carreira, até aqueles com experiência na área, mas que sabem a importância de se utilizar um nome grande como o nosso no mercado”, ressalta o empresário.

A evolução da iNexxus: de consultoria a planejamento de mídias

Há oito anos, a iNexxus nascia com a missão de oferecer consultoria e implementação de sistemas em pequenas empresas da região de São José do Rio Preto. “Nosso time de profissionais trabalha para diminuir as dores dos clientes. Por meio de feedbacks, percebemos que as empresas sofriam com uma grande defasagem na gestão do marketing digital”, afirma Rener Baptista.

Aos poucos, a iNexxus passou a direcionar seu atendimento para a solução deste problema. Em questão de meses, a empresa deixou o foco em consultoria de lado e passou a oferecer serviços voltados para o Marketing Digital, área em que boa parte dos clientes não investia por falta de conhecimento ou de profissionais competentes no assunto. Com tantas mudanças de atuação,a cartela de clientes também se alterou, e empresas de médio e grande porte se tornaram os principais consumidores dos serviços.

Em seu aniversário de quatro anos, em 2017, a iNexxus juntou suas duas especialidades e se consolidou como uma agência de Marketing de Performance. Atualmente, oferece serviços como gestão de mídias sociais, desenvolvimento de peças publicitárias, terceirização de vendas, call center, consultoria de vendas, entre outros. “A iNexxus, focada em performance e resultados, tem como objetivo o crescimento financeiro do cliente. Não trabalhamos simplesmente na criação de peças ou pensando na quantidade de campanhas. Somos uma empresa que segue as metas, sonhos e objetivos dos nossos parceiros. Além disso, não trabalhamos com pacotes prontos: nós entendemos a dor da empresa e traçamos estratégias personalizadas que tragam o resultado esperado”, reforça o empreendedor.

Crescimento de faturamento e cartela de clientes

Desde o início do sistema de licenciamento home office, a iNexxus se encontra em uma onda crescente de faturamento e de registro de novos contratos. Rener Baptista acredita que sua empresa representa, hoje, um negócio livre de concorrência, por “oferecer um nível único de imersão no trabalho dos clientes”.

Por isso, desde sua inauguração, o faturamento da empresa cresceu exponencialmente. Em 2018, a iNexxus alcançou a casa do milhão em receitas e, em 2020, viu seu faturamento chegar a R$6,7 milhões. Baptista projeta um valor 73% maior para o final de 2021, chegando ao montante de R$11,6 milhões. “Chegamos a estas cifras oferecendo um trabalho honesto e eficaz. Os valores iniciais são dados a partir de uma conversa. Além disso, temos preços acessíveis para as pequenas e médias empresas, com planos a partir de R$500 mensais”, afirma.

Sobre a iNexxus

Agência de marketing de performance, a iNexxus foi criada em São José do Rio Preto (SP), e atualmente possui associados em 14 estados do Brasil. Com serviços de consultoria e de marketing digital, a empresa atende desde micro até grandes negócios de todo o território brasileiro.