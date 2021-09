Após acidente fatal, vereador pede melhorias em cruzamento

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede à prefeitura melhorias na sinalização viária no cruzamento das avenidas João Luiz Mazer e Rogério Zanaga de Camargo Neves, no Jardim das Orquídeas.

No documento, o parlamentar informa que um novo acidente de trânsito foi registrado no local no dia 31 de agosto e que a ocorrência envolveu um ônibus do transporte público e um motociclista, que não resistiu e morreu. “Diante do ocorrido, moradores próximos e que presenciaram o acidente realizaram contato com nosso gabinete para que intermediássemos providências junto à prefeitura para que sejam realizadas melhorias na sinalização viária do local. Tal solicitação também se baseia em muitos outros acidentes que ocorreram naquele cruzamento”, comenta o autor.

Ainda segundo relato de moradores, os veículos provenientes da Avenida João Luiz Mazer (estrada da Balsa) que trafegam sentido região do Jardim Mário Covas, ao chegarem ao cruzamento que dá acesso à Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves, realizam a conversão e travessia da avenida sem observarem com atenção o fluxo contrário. Eles mencionam também o frequente excesso de velocidade pelos motoristas.

“Entendemos que a prefeitura deve providenciar, com urgência, melhorias na sinalização viária no cruzamento daquelas avenidas, considerando os muitos acidentes ali registrados e, agora, resultando em um óbito. Nesse sentido, também indicamos a instalação de lombada na Avenida João Luiz Mazer, nos dois sentidos de tráfego, próximo ao cruzamento com a Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves”, conclui o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (5) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.