Após 5 anos, Thomaz Fernandes deixa comunicação da prefeitura

O jornalista Thomaz Fernandes deixa a comunicação da prefeitura de Americana praticamente 5 anos após ter assumido o árduo trabalho de lidar com as divulgações das pastas e tratar com a imprensa. Em comunicado divulgado para a imprensa, ele se despediu e afirmou que vai seguir novos caminhos. O bom baiano trabalhou no governo Omar Najar entre março de 2017 e dezembro de 2020 também participando da campanha vencedora de Chico Sardelli em 2020.

A saída de Fernandes coincide com a entrada do secretário de Comunicação Allison Roberto, que deve administrar os R$ 3 milhões da publicidade da prefeitura. Fernandes antes havia passado por G1, Folha de São Paulo, Jornal de Piracicaba, Jornal TodoDia e Liberal, mas dessa vez deve seguir para São Paulo alçar novos voos.