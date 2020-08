Após 1 semana, Nova Odessa volta a ter morte pela Covid

Nova Odessa confirmou a 30ª morte por Covid-19. A vítima é uma idosa de 84 anos que faleceu no último dia 4, na Unidade Respiratória da cidade. Ela está entre os sete novos casos de coronavírus divulgados neste sábado (15) pela Secretaria de Saúde. O município contabiliza 533 pessoas contaminadas desde o início da pandemia.

De acordo com a secretaria, a idosa procurou o Centro de Combate ao Coronavírus no dia 3, onde foi diagnosticada com síndrome respiratória aguda grave. A mulher, que morava no Jardim Santa Rita I, foi internada e medicada, mas não resistiu à evolução rápida da doença e morreu no dia seguinte. O caso havia sido registrado como ‘óbito em investigação’ pela Vigilância Epidemiológica, que recebeu o resultado de exame neste sábado. O prontuário da paciente não indica histórico de doenças preexistentes.

7 DIAS SEM ÓBITOS. Nova Odessa não registrava mortes por Covid-19 desde sábado passado (8). Na ocasião, o município confirmou a contaminação de outra idosa de 84 anos, moradora do bairro Mathilde Berzin. Ela, que era diabética e cardiopata, faleceu em 18 de julho, dois dias depois de ser internada na Unidade Respiratória.

Além da idosa, testaram positivo uma mulher de 58 anos, moradora do Jardim Palmeiras; mulher de 54 anos, do Jardim Éden; mulher de 72 anos, do Santa Rita; um menino de 4 anos, um adolescente de 17 e um homem de 41, todos residentes no Jardim São Manoel.

O boletim epidemiológico deste sábado aponta 1.665 casos notificados, 184 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 301 curados, 18 internados em UTI, 591 casos negativos, 47 em investigação – sendo 41 internados e seis óbitos – e 60 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.