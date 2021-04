Aplicativos. Motoristas relatam queda nas corridas em nova fase restritiva

São Paulo, Março de 2021 – Com o marco de um ano de pandemia e a nova fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva contra a covid-19, muitos setores foram afetados, assim como o de motoristas de aplicativo. Uma pesquisa realizada pela Kovi – maior startup de locação de veículos para condutores de app – revela que 99% dos motoristas da cidade de São Paulo notaram uma redução pela metade nas chamadas.

“Nosso objetivo é auxiliar os motoristas em todas as situações, por isso, sempre criamos condições e promoções especiais para que eles não saiam prejudicados e consigam se manter, mesmo em situações adversas. Nas piores semanas do lockdown no ano passado, tivemos que fechar o pátio e por isso zeramos as entregas de carros. Neste lockdown, mesmo com a queda de corridas, por sermos um serviço essencial e termos um papel importante para o segmento, optamos em manter as entregas ativas. Vimos que a demanda para novas entregas não reduziu nesse período e estamos e com um volume igual ao antes da fase emergencial”, declara Adhemar Milani Neto, CEO da Kovi.

De acordo com o levantamento realizado com 1.314 motoristas da base da Kovi cadastrados em diversos aplicativos, 91% disseram que as corridas caíram muito nessa fase emergencial, 8% informaram que caíram um pouco e apenas 1% relataram não ter sido impactados. A média de corridas diárias dos motoristas caiu pela metade. Antes eles alegavam realizar, em média, 22 corridas diárias e atualmente estão encerrando o dia com um total de 10 corridas. E para 89% dos condutores a expectativa é que esses números caiam ainda mais. Além disso, através dos dados internos da Kovi, foi constatado uma queda de 30% na quantidade de quilômetros rodados por conta da fase vermelha.

Sentindo a necessidade de auxiliar os motoristas, no início da pandemia em 2020, a Kovi criou um plano único no Brasil em que, por meio de uma tecnologia criada pela empresa, é possível realizar um rastreamento em tempo real de todos os carros da base – isso permite com que os motoristas da Kovi paguem apenas pela quilometragem que rodarem. Já com essa nova fase e queda de corridas, a empresa lançou um pacote de descontos: os motoristas que rodam de 0 até 100km por semana pagam apenas R$50 em todos os planos e tipos de carro; além disso, mais descontos de R$50 semanais em outras duas faixas de quilometragem foram aplicados.

Além disso, a startup fechou parceria com vários aplicativos de entrega para dar uma renda alternativa aos motoristas de aplicativos. Motorista Kovi tem prioridade no cadastro de apps de entrega de compras como Rappi, Loggi, Cornershop entre outros. Para mais detalhes da ação acesse: https://www.kovi.com.br/

