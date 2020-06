Aplicativo Lavô chega a região e abre 1800 vagas

O aplicativo Lavô, que oferece lavagens de carros, agora cadastra interessados em participar do serviço em Campinas. São 1800 vagas abertas para colaboradores que podem se inscrever a partir do dia 16 de junho para lavagem de veículos com hora marcada e no local definido pelo usuário por meio do app. A renda mensal pode chegar até a R$ 6 mil e as inscrições são feitas no site: lavo.online/parceiro

Presente em cidades como Brasília, Goiânia, Curitiba e Uberlândia, a chegada da Lavô em Campinas faz parte de um projeto de expansão nacional que, a partir de julho chegará à São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e Balneário Camboriú. A primeira etapa da implementação do aplicativo na cidade é o cadastro de 1800 parceiros na plataforma. Diferente de outros aplicativos de serviços, mobilidade e entrega, a Lavô repassa 100% do valor da lavagem para o parceiro, que para poder utilizar a ferramenta, paga uma taxa fixa semanal, garantindo assim o lucro do profissional independente do número de carros lavados na semana. A remuneração dos parceiros, de acordo com o valor definido por lavagens realizadas, é creditada semanalmente em uma conta digital, sem taxas, e administrada por meio de um cartão pré-pago da Lavô.

Além de renda extra, que em média é de R$ 800 a R$ 1,5 mil por semana, ainda há outros benefícios para apoiá-los. “Nós oferecemos um auxílio para manutenção da internet por meio de parcerias com operadoras telefônicas que garantem um crédito para acesso ao aplicativo e toda a estrutura para que nosso parceiro possa iniciar a atividade, com vídeo-aulas para treinamento e facilidades para que ele possa adquirir os produtos necessários para a limpeza, por meio de um distribuidor local”, esclarece a diretora de planejamento e expansão da Lavô no Brasil, Patrícia Bastos

O meio para chegar até o local de agendamento também é uma escolha do parceiro, que pode ir de carro, moto ou bicicleta, uma vez que o manuseio e transporte do kit de materiais de limpeza favorece a mobilidade. Além disso, é o próprio “lavador” que define sua escala de trabalho.

Há seis tipos de lavagem, que custam entre R$ 30 a R$ 145 e variam de acordo com o tamanho do veículo e tipo de serviço, como: só lavagem interna ou externa, polimento e hidratação de bancos de couro, por exemplo. Todas elas são ecológicas e feitas com cera de carnaúba sem a utilização de uma gota sequer de água. Com mais de 200 mil lavagens já realizadas, a Lavô já economizou mais de 60 milhões de litros de água considerando que, de acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), a lavagem de apenas um veículo gasta em média 300 litros de água. “Além de oferecer a oportunidade para que muitas pessoas possam complementar à sua renda de acordo com a própria disponibilidade, buscamos gerar o melhor impacto possível na sociedade promovendo um serviço sustentável e muita comodidade para os usuários “, diz Patrícia

A empresa chega na cidade em um momento que pode contribuir ainda mais com a comunidade. “Acreditamos que esta pode ser uma grande oportunidade para muitas pessoas que buscam alternativas para quem quer renda extra com uma atividade que pode ser exercida pela maioria das pessoas”, ressalta a gestora.

*Serviço

Seleção de parceiros para lavagem a seco de carros via aplicativo ‘Lavô’*

Data: a partir de 16 de junho, enquanto houver vagas

Vagas: previsão de 1800

Local de cadastro: lavo.online/parceiro

Mais informações: lavo.online