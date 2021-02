Aplicativo já ajuda metade das brasileiras na menstruação

Nem todas as mulheres sabem identificar quando estão no período fértil, que normalmente ocorre em média 14 dias antes da menstruação, e dura em torno de 6 a 7 dias. Porém, nem todas as mulheres têm ciclos regulares, com 28, 30 ou 31 dias. E por isso, uma calculadora do período fértil pode ajudar, dando uma previsão de quando o período fértil poderá acontecer.

Conforme constatou o Trocando Fraldas em seu mais recente estudo, 53% das brasileiras utilizam aplicativos para fazer esse acompanhamento. Já entre as entrevistadas que estão tentando engravidar, 60% optam por usar um aplicativo de acompanhamento.

Os dados por estado demonstram que, o Distrito Federal é o estado em que mais mulheres usam aplicativos para acompanhar seus ciclos, com 69% das entrevistadas. No Rio de Janeiro, e em São Paulo, 60% e 57% respectivamente, optam pelo uso dos aplicativos. Os estados com os menores percentuais de uso dos aplicativos são Tocantins e Amapá, com 37% e 29% respectivamente.

O uso deste tipo de calculadora têm ajudado bastante as mulheres, pois conforme também constatamos no estudo, 52% das brasileiras que estão tentando engravidar não sabem quando estão no período fértil; o que pode dificultar ainda mais as tentativas.

No Distrito Federal, pelo menos 52% das mulheres sabem quando estão no período fértil. Em Minas Gerais e em São Paulo, o percentual é de 49%. Já no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, o percentual cai para 47% e 46% respectivamente. O estado em que menos mulheres sabem quando estão no período fértil é o Sergipe, com 34% das participantes.