Aplicadas 4.394 doses da vacina em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacinou nesta terça-feira (30) mais 240 idosos com idade acima dos 69 anos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Com esse número, o total de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa chegou a 4.394. Isso representa 7,1% da população novaodessense, estimada em 62 mil habitantes. O índice está próximo da média nacional (de 7,6%).

Até o momento já foram atendidos os grupos dos trabalhadores da Saúde e idosos com mais de 90 anos, depois 85, 80, 77, 75, 72 e, atualmente, mais de 69 anos. Essa idade será reduzida gradativamente até que as pessoas com 60 anos sejam atendidas, finalizando a primeira etapa da campanha.

Para esta quarta-feira (31/03), cerca de 200 idosos com mais de 69 anos foram convocados pelo telefone, por meio do pré-cadastro realizado pelo site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br), para receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no “quartel general” da campanha de imunização na cidade.

“Em média, 200 idosos são vacinados por dia em nossa cidade. Esse é o ritmo que conseguimos empregar mediante a oferta de imunizantes garantida pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde”, disse recentemente o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

“É muito importante que todos os nossos idosos com mais de 60 façam seu cadastro, informem os dados corretos e fiquem atentos ao telefone, conforme novas faixas etárias forem sendo convocadas. Quanto mais gente imunizada, mais rápido nossa economia voltará ao normal. Até lá, peço que todo mundo siga os protocolos sanitários e evite aglomeração”, comentou.

Campanha

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, no período da manhã, são agendados os atendimentos para a primeira dose, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado exclusivamente no site oficial da Prefeitura de Nova Odessa.

Todos os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem se cadastrar no site da Prefeitura. A ordem do cadastro no site da Prefeitura não é relevante, pois a convocação continua sendo por idade. A ligação é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis. A medida foi adotada para se evitar aglomerações no local e, assim, proteger os idosos da doença.

Além de fazer o cadastro no site da Prefeitura informando um telefone em que a pessoa (ou um responsável) possa ser encontrada o dia todo, o interessado pode tirar dúvidas sobre a imunização através do WhatsApp (19) 99747-6502. O canal no aplicativo ficou à disposição da comunidade novaodessense recentemente, e responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.

“O trabalho dos profissionais de Saúde de Nova Odessa é realizado com toda a seriedade. A vacinação na cidade é feita conforme a disponibilidade de doses enviadas pelo PNI. O cadastro deve ser feito no site da Prefeitura. E é enviado um e-mail de confirmação. Um dia antes da vacinação, a equipe liga no telefone informado. O objetivo da equipe de profissionais da Saúde Municipal que cuidam dessa campanha é imunizar todos os nossos idosos, o mais rapidamente possível, e assim salvar vidas”, explicou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.