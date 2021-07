Covid19. Apenas Sumaré antecipa vacinação de moradores em situação de rua

Apenas Sumaré antecipou a vacinação contra o coronavírus em pessoas em situação de rua, considerando as quatro cidades que o NM acompanha; Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara.

O município realizou a vacinação nesse grupo na última sexta-feira, dia 2. A ação foi realizada em conjunto com a secretaria de Ação Social e, além da aplicação da vacina naqueles que aceitaram receber o imunizante, também foi realizada a testagem de sífilis e a entrega de cobertores.

“Os moradores de rua estão expostos a fatores que o restante da população não está, correndo o risco ficar doente com mais facilidade e não ter atendimento adequado, por falta informação ou aceitação. A vacinação dessas pessoas é uma maneira de imunizá-las, minimizando o risco de contrair a doença ou então agravar alguma comorbidade existente”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

LEIA TAMBÉM: Covid19. Sumaré aplica vacina em população em situação de rua

AMERICANA. A prefeitura afirmou que ainda não recebeu um lote específico para esse público e que não tem autonomia para iniciar a vacinação em grupos que não estejam determinados pela Secretaria Estadual de Saúde.

O NM então questionou a prefeitura de como será a vacinação nesse grupo, uma vez que o município exige agendamento online, mas ainda não recebeu resposta.

SANTA BÁRBARA. O município afirmou que aguarda recomendação e orientação do Estado. “O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.”

NOVA ODESSA. A prefeitura afirmou que segundo a Vigilância Epidemiológica, “como o IBGE indica zero população de rua em Nova Odessa (embora a Defesa Civil da cidade estime esse número em 15 a 20 pessoas), não recebemos lote de doses específico para esse público, que portanto está sendo vacinado conforme os grupos etários (atualmente, de 43 a 59 anos).”