Apenas o Hospital Municipal possui leitos com respiradores disponíveis

Ocupação geral de leitos

Nesta terça-feira (29), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 96,74% de leitos com respiradores (de 92 no total, 89 estão ocupados) e de 86,32% de leitos sem respiradores (de 95 no total, 82 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 90% para leitos com respiradores (de 30 no total, 27 ocupados) e 82,86% sem respiradores (de 35 no total, 29 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 19 no total, 19 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 27 no total, 27 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 27 no total, 27 ocupados).