Apenas 5% dos brasileiros cuidam da higiene nasal

A pandemia do covid-19 destacou a importância de higienizar as mãos para prevenir infecções do coronavírus. No entanto, outra parte do corpo para a qual deveríamos dar atenção é o nariz, já que os médicos apontam que a via aérea superior é o principal local de infecção viral no corpo, sendo que 90% da carga viral está localizada no nariz e nas vias aéreas superiores.

De acordo com a pesquisa, realizada com 600 respondentes na plataforma Toluna Insights, somente 9,5% dos brasileiros acredita que o nariz é o ponto mais propenso a infecções no corpo humano. 47% veem as mãos como o local com maior disseminação de infecções, seguido pela boca (28%) e unhas (18%). As únicas duas partes do corpo que foram consideradas menos importantes do que o nariz para infecções foram a genitália (5%) e o estômago (2,3%). Estudos mostram que muitas doenças começam no nariz e nas vias aéreas superiores, como infecções em bebês, infecções do sinus, resfriados, gripes, alergias, asma. Além disso, nós não ficamos doentes através de nossas mãos, mas quando tocamos com nossas mãos sujas as superfícies da boca, nariz e olhos.

Uma recente pesquisa realizada pela Xlear constatou que os brasileiros não estão cientes desta informação, pois 33% apontou lavar o nariz como menos importante para higiene e proteção contra infecções virais, número bem maior se comparado ao de lavar o rosto (19,83%) e as mãos (4,33%). Não somente os brasileiros, mas também mexicanos parecem não ter esse conhecimento.

As consequências nos hábitos diários dos brasileiros faz com que enquanto 96% lavem suas mãos mais de uma vez ao dia, apenas 40% realizam o mesmo em relação à higiene do nariz e vias aéreas superiores.

De acordo com o Dr Gustavo Ferrer M.D, que tem trabalhado no setor de P&D e defende a higiene nasal, lavar nosso nariz pode prevenir ataques de vírus. “O ato de lavar seu nariz é importante e pode ajudar a parar o vírus de se espalhar além do nariz e da via aérea superior para os pulmões, o que aumenta a possibilidade de ser infectado”, aponta Ferrer.

O uso de sprays nasais que ajudam a limpar as vias aéreas reduz a entrada de vírus em nossas vias respiratórias, segundo o CEO da Xlear Nathan Jones. Para ele, a higiene nasal contínua também é tão importante quanto higiene dental para nos mantermos saudáveis, já que existe um conjunto crescente de dados mostrando que sprays podem ajudar a parar a transmissão de vírus.

Sobre Dr Gustavo Ferrer

Dr. Ferrer, MD FCCP, é professor associado de medicina e fundador da clínica de doença pulmonar intersticial da Cleveland Clinic Florida e da bolsa de estudos de cuidados críticos e pulmonares do Aventura Hospital. Hoje ele atua como presidente de especialistas em terapia intensiva / instituto pulmonar do Aventura e anteriormente atuou como diretor de pesquisa respiratória da Universidade das Nações Unidas, Venezuela.