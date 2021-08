Apartamento perto do metrô: mais qualidade de vida

A busca pela qualidade de vida movimenta milhões de pessoas todos os dias.

Mas o que significa efetivamente ‘qualidade de vida’?

Embora o conceito seja abrangente, pois leva em conta diversos fatores, como a saúde física e psicológica das pessoas, nível social, estilo de vida, relações sociais e autoestima, entre outros, no dia a dia, quando escolhemos morar distante dos lugares que gostamos ou precisamos ir com frequência, isso pode provocar estresse, desconforto e irritação – afetando diretamente nossa qualidade de vida.

De maneira geral, ao procurar por um novo apartamento, é necessário identificar o que é realmente importante para você e seu núcleo familiar; e o deslocamento confortável e rápido contribui para a melhor qualidade de vida de todos. Morar em um lugar de fácil mobilidade, especialmente próximo do metrô, é encarado como um pré-requisito forte e necessário, ainda mais para quem vive em grandes cidades, como São Paulo.

Vantagens de morar em um apartamento perto do metrô

O metrô de São Paulo é hoje um dos sistemas de transporte mais ágeis do Brasil; sua abrangência compreende atualmente uma malha de mais de 101km de extensão, permitindo que circulem mais de 5 milhões de pessoas por dia em suas 89 estações. Vale lembrar, ainda, que diversas estações do metrô possuem pontos de integração entre linhas do metrô, CPTM, terminais de ônibus urbanos e terminais de ônibus rodoviários.

Ter uma estação do metrô perto de casa otimiza seu tempo de deslocamento pela cidade, contribui para evitar horas intermináveis no trânsito, gera economia, como aquela com gastos de combustível, estacionamento e manutenção de veículos particulares, e ajuda na construção de uma cidade mais sustentável, já que propicia a redução da poluição – e essas são apenas vantagens de um ponto de vista pessoal.

No entanto, os bairros que abrigam linhas de metrô conseguem contar com vantagens também, já que as estações contribuem para a expansão da infraestrutura de comércio e serviços no entorno, valorizando, inclusive, os imóveis próximos a elas.

Quer morar no Brooklin, bem pertinho do metrô?

Um dos bairros mais valorizados da cidade, o Brooklin equilibra grandes conjuntos empresariais e agitada vida noturna com ruas residenciais tranquilas, arborizadas e próximas do metrô.

Este bairro plural, multicultural e com grande apelo de mobilidade é a cara do Grupo Lar, multinacional espanhola que chegou à cidade no ano passado, desenvolvendo projetos imobiliários com características internacionais, com conceito de uso misto e conectados com o ambiente ao seu redor.

No Brooklin, a incorporadora já lançou dois empreendimentos icônicos: La Casa Brooklin, com dois e três dormitórios, a 300 metros da Estação Brooklin, e La Casa Pássaros e Flores, 2 a 4 dormitórios, também próximo à Estação Brooklin, ao MorumbiShopping e ao Shopping Parque da Cidade.

Além da mobilidade como característica intrínseca de seus projetos, o Grupo Lar ainda traz a exclusividade de empreendimentos com torre única, lazer completo, rooftop e design cosmopolita, com amenidades se assemelham muitas vezes a espaços de hotéis.