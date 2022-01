Apartamento pega fogo no Parque Universitário; morreu uma tartaruga

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quinta-feira para atender a um chamado de incêndio em residência na Rua Professora Lucia Helena S. Covesi, no Parque Universitário, em Americana, às 11:30.

No local, foi confirmada a ocorrência e de imediato iniciado os procedimentos de combate ao incêndio. As chamas foram controladas e extintas. De acordo com o proprietário, não havia pessoas no interior do apartamento.

Em meio ao combate, foi encontrado, nos fundos, um coelho ainda com vida, que foi salvo e retirado com segurança. De acordo com a corporação, uma tartaruga foi encontrada já sem vida.

Após realizado o rescaldo, o local foi deixado sem risco de novos focos. O motivo do incêndio ainda é desconhecido. A operação mobilizou 4 viaturas do Corpo de Bombeiros de Americana, 1 de Santa Bárbara, 1 do oficial de área, 1 da guarda municipal e 1 da defesa civil.

Vídeo divulgação redes sociais