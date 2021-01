Apareceu a mãe do Fiuk

A artista plástica Cristina Kartalian “respondeu” a paródia musical em que Gloria Pires explica que não é a mãe de Fiuk. A ex-mulher de Fábio Jr. apareceu nas redes sociais para esclarecer a confusão com a “árvore genealógica” da família e gravou um vídeo bem-humorado afirmando que é a verdadeira mãe do participante do ‘BBB 21’.

Ela mudou a música ‘Sou Eu’, gravada pelo filho em 2011, para reforçar a informação. “Você ainda não entendeu. A mãe do Fiuk sou eu, sou eu. Ninguém tem esse lugar, só eu”, diz Cristina em trecho do vídeo.

Cristina Kartalian, de 62 anos, foi casada com Fábio Jr. entre 1986 e 1990. Além de Fiuk, ela teve mais duas filhas com o cantor: Krízia e Tainá Ayrosa Galvão.

Cleo também é irmã de Fiuk. Ela é fruto do casamento de Fábio Jr. com Gloria Pires, anterior à união com Cristina. A atriz e o artista ficaram juntos por quatro anos. O eterno galã também tem Záion, de 11 anos, com Mari Alexandre.

Atualmente, ele é casado com a bancária Fernanda Pascucci.