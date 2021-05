Apanhou do marido e devolveu na facada

Uma mulher que apanhou do marido devolveu o ataque dando-lhe uma facada. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (5) no bairro Nova Carioba, em Americana. A vítima afirmou que usou uma faca para se defender do agressor, um homem 33. Ele foi preso por causa da agressão física contra a esposa de 30 anos, por volta das 19h15.

Os policiais militares foram acionados para comparecer na avenida Atílio Dextro para atender uma ocorrência de violência doméstica. Na residência a vítima foi encontrada com vários hematomas pelo corpo e o autor com um corte de faca no braço esquerdo. A mulher relatou que o mesmo começou a agredir depois de uma discussão e para se defender usou uma faca. O agressor relatou que sentiu falta de R$ 100 em sua carteira e ao questionar sua esposa a mesma começou a agredir com uma concha, depois disso ele teria a segurado pelo braço e a empurrado.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde foram constatadas as escoriações nos braços e pescoço, hematomas nos punhos. O autor foi encaminhado ao Hospital Unimed, onde levou dois pontos no local do corte.

O caso foi apresentado na Polícia Civil e após os procedimentos necessários permaneceu à disposição da Justiça.